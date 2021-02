Serena Rossi | “Bisogna dare al pubblico la possibilità di emozionarsi” E svela | “Vorrei diventare la Carrà e…”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sarò una padrona di casa in abito da sera alle prese con le emozioni, mi farò conoscere in maniera diversa e faremo delle sorprese ad alcuni personaggi noti al grande”. Reduce dal grande successo di ‘Mina Settembre‘, fiction che ha appassionato milioni di telespettatori, adessoè pronta a iniziare una nuova avventura: si chiama ‘La canzone segreta‘, un varietà che andrà in onda in prima serata dal 12 marzo su Rai1. Si tratta di un format francese con ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e non solo. “Dopo aver visto le puntate francesi ho capito che questo programma è perfetto per me: mi entusiasma la grandezza dello show, ila cui parli. Ilè uno e mai come oggi vuole essere emozionato da cose belle. Se ...