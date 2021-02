' SanremoSol' | nel programma in diretta dalla città dei fiori anche due talenti da Puglia e Basilicata

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Manca meno di una una settimana a, il format televisivo diretto da Giuseppe Grande, in onda da Sanremo durante la settimana del Festival.in questa edizione tutta nuova non ...

Ultime Notizie dalla rete : SanremoSol nel

La Gazzetta del Mezzogiorno

è il suo primo vero programma in tv. Molto attesa poi per la partecipazione di Francesca Castelluccio, 18 anni, lucana doc, di Senise, all'ultimo anno del liceo scientifico. Protagonista ...negli anni passati ha raggiunto circa 2 milioni di contatticorso dei 6 giorni dedicati all'evento e nelle settimane precedenti e successive allo stesso. Tra poco l'attesa sarà finita ...Manca una settimana a SanremoSol, il format televisivo diretto da Giuseppe Grande, in onda da Sanremo durante la settimana del Festival ...Vaglio, Marsico Nuovo, San Chirico Raparo, Senise e Venosa saranno protagonisti del programma tv in onda dalla Città dei Fiori e con collegamenti quotidiani Il countdown per il Festival di Sanremo è c ...