Roma | Dzeko batte il record di Totti in Europa

OptaPaolo : 29 - Con la rete di stasera Edin #Dzeko è diventato il giocatore della Roma con più gol realizzati nelle competizio… - TuttoMercatoWeb : Dzeko nella storia: è il miglior marcatore di sempre della Roma in Europa. Superato Totti - Gazzetta_it : Gol! Roma - Sporting Braga 1-0, rete di Dzeko E. (ROM) - VeniVidiMikis : RT @OptaPaolo: 29 - Con la rete di stasera Edin #Dzeko è diventato il giocatore della Roma con più gol realizzati nelle competizioni europe… - ilRomanistaweb : Braga-Roma, problema all'inguine per Dzeko: al suo posto Borja Mayoral Al 67' della gara dell'Olimpico, il centrav… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Dzeko

- Edinsempre più nella storia della. Nella gara contro il Braga l'attaccante bosniaco ha realizzato il suo gol numero 116 con la maglia della, ma anche una rete preziosissima ...Edinsempre più nella storia della: il centravanti bosniaco è quello che ha realizzato più reti in Europa per i ...15 Confermare il 2-0 dell’andata ottenuto in Portogallo e centrare l’accesso agli ottavi di Europa League. La missione della Roma di Paulo Fonseca questa sera all’Olimpico contro il Braga è di quelle ...Roma, problema muscolare per Dzeko. Nella ripresa, infatti, Dzeko, dopo aver provato a conquistare un pallone nell'area di rigore avversaria, si è subito fermato ravvisando un do ...