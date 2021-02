Roma-Braga 3-1 | El Shaarawy | “Possiamo divertirci | con Dzeko ancora buona intesa”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) “Devo ritrovare brillantezza nelle giocate ma mi sento bene e quella di oggi è stata unapartita. C’è tanto entusiasmo, voglio fare quel che ho fatto dal 2016”. Queste le parole di Stephan Eldopo la sua prima partita da titolare nella sua seconda avventura giallorossa. All’Olimpico labatte ilper 3-1 e si qualifica agli ottavi di finale di Europa League: “Peccato per il palo ma ha propiziato il gol di Edin – ha detto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sul primo gol – È stato bello ritrovare, c’èuna. Gioco con grandi giocatori e. La squadra ha identità, cerca il fraseggio per poi andare a far male”. SportFace.

- Tutto facile per ladi Paulo Fonseca che ha battuto anche nella gara di ritorno ilqualificandosi così per la fase successiva di Europa League. I giallorossi hanno superato i portoghesi per 3 a 1 grazie alle ...La partita aveva ben poco da dire, perché l'andata era finita 2 - 0 per lae perché lo Sportingnon segnerebbe tre gol nemmeno dentro le porte da rugby. Così l'unica vera notizia è che, giocando l'ultimo pallone prima della sostituzione già decisa da Fonseca, ...La Roma passeggia su quel che resta delle ambizioni dello Sporting Braga e irrompe a vele spiegate negli ottavi di finale dell'Europa League. Nel finale c'è spazio per l'autogol di Cristante e il 3-1 ...Cambi: F.Rodrigues Barbosa <-> G.Domingues Piazon (60'), R.da Luz Horta <-> N.Gaitán (60'), A.Ruiz <-> A.Sporar (60'), C.Borja <-> N.Cruz Jerónimo Sequeira (70'). . Reti: 23' Dzeko (Roma), 74' Pérez ( ...