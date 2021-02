Prof 96enne muore e lascia 25 milioni in beneficienza (Di giovedì 25 febbraio 2021) Era una riservata signora di Genova di 96 anni. L’archetipo dell’understatement genovese. E’ scomparsa il 9 dicembre scorso dopo aver preparato ogni cosa, persino il proprio necrologio. Vi salutava gli affetti di sempre, ringraziava i medici, e ricordava “la lunga schiera” di ex allievi. Perché fino alla pensione Marisa Cavanna era stata Professoressa di Lettere. La particolarità, secondo quanto ricostruito dall’ANSA, è che nel testamento ha lasciato in beneficienza circa 25 milioni di euro a 16 enti, molti sul territorio genovese, come l’ospedale Gaslini. O il Galliera, cui va anche una prestigiosa villa. Non si conosce la provenienza esatta dei beni della “signorina Cavanna”, come la chiamava un amico di vecchia data, ma si ipotizza siano state sostanze di famiglia. Nel testamento, del resto, parla alla nipote della ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Era una riservata signora di Genova di 96 anni. L’archetipo dell’understatement genovese. E’ scomparsa il 9 dicembre scorso dopo aver preparato ogni cosa, persino il proprio necrologio. Vi salutava gli affetti di sempre, ringraziava i medici, e ricordava “la lunga schiera” di ex allievi. Perché fino alla pensione Marisa Cavanna era stataessoressa di Lettere. La particolarità, secondo quanto ricostruito dall’ANSA, è che nel testamento hato incirca 25di euro a 16 enti, molti sul territorio genovese, come l’ospedale Gaslini. O il Galliera, cui va anche una prestigiosa villa. Non si conosce la provenienza esatta dei beni della “signorina Cavanna”, come la chiamava un amico di vecchia data, ma si ipotizza siano state sostanze di famiglia. Nel testamento, del resto, parla alla nipote della ...

