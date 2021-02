Primo Dpcm Draghi, zona “arancione scuro” e restrizioni. Speranza: «Non possiamo allentare le misure» (Di giovedì 25 febbraio 2021) In vista della scadenza del 5 marzo (ultimo giorno di restrizioni dell’era Conte), ecco farsi strada il Primo Dpcm firmato Draghi. Un decreto che non rappresenterà una svolta rispetto al presente, anzi sembra mostrare già tutti i presupposti nel voler proseguire sulla linea di rigore inaugurata dal premier precedente. Stando alle prime indiscrezioni, saranno infatti confermate tutte le restrizioni già in vigore: dai ristoranti chiusi la sera, ai viaggi fuori regione solo per chi ha la seconda casa, al prolungamento della chiusura di cinema e teatri. Leggi anche >> Dubbi sul nuovo piano vaccini in Lombardia, il virologo Broccolo: «Finire a giugno? Impossibile» Primo Dpcm Draghi, confermate le restrizioni: le parole di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) In vista della scadenza del 5 marzo (ultimo giorno didell’era Conte), ecco farsi strada ilfirmato. Un decreto che non rappresenterà una svolta rispetto al presente, anzi sembra mostrare già tutti i presupposti nel voler proseguire sulla linea di rigore inaugurata dal premier precedente. Stando alle prime indiscrezioni, saranno infatti confermate tutte legià in vigore: dai ristoranti chiusi la sera, ai viaggi fuori regione solo per chi ha la seconda casa, al prolungamento della chiusura di cinema e teatri. Leggi anche >> Dubbi sul nuovo piano vaccini in Lombardia, il virologo Broccolo: «Finire a giugno? Impossibile», confermate le: le parole di ...

