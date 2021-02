Pierpaolo Spollon e l’appello a Milly Carlucci: il sogno nel cassetto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pierpaolo Spollon, il dolce Emiliano di Che Dio ci aiuti lancia un appello a Milly Carlucci, la regina di Rai 1 accoglierà la sua richiesta? P.S Fonte Foto Instagram @PierpaoloSpollonChe dio ci aiuti è giunto ormai all’ultima puntata, la sesta stagione sta per concludersi ma i fan si chiedono già se ci sarà una settima stagione. Pierpoalo Spollon ha rimesso il tutto nelle mani della splendida Elena Sofia Ricci, svelando che se la talentuosa attrice tornerà a vestire i panni di Suor Angela lui indosserà volentieri quelli dello psichiatra Emiliano. Pensare che da bambino il giovane attore avrebbe voluto fare il dottore, ruolo che ha ricoperto per ben due volte, la prima nel cast di Doc- Nelle tue mani e la seconda proprio al fianco di Elena Sofia Ricci ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 febbraio 2021), il dolce Emiliano di Che Dio ci aiuti lancia un appello a, la regina di Rai 1 accoglierà la sua richiesta? P.S Fonte Foto Instagram @Che dio ci aiuti è giunto ormai all’ultima puntata, la sesta stagione sta per concludersi ma i fan si chiedono già se ci sarà una settima stagione. Pierpoaloha rimesso il tutto nelle mani della splendida Elena Sofia Ricci, svelando che se la talentuosa attrice tornerà a vestire i panni di Suor Angela lui indosserà volentieri quelli dello psichiatra Emiliano. Pensare che da bambino il giovane attore avrebbe voluto fare il dottore, ruolo che ha ricoperto per ben due volte, la prima nel cast di Doc- Nelle tue mani e la seconda proprio al fianco di Elena Sofia Ricci ...

Deniz__Kaya___ : No vabbè, ma l’ho già detto che amo Pierpaolo Spollon? ?? - rosyb98 : Pierpaolo Spollon ?? perculare Can come noi - rememberitall_ : Chi come Pierpaolo Spollon ?? #chediociaiuti #chediociaiuti6 - zingarella_a : E se anche dall’interno c’è subbuglio per Gianni Sciamano inserito a casissimo solo per mostrarci i muscoli, chi so… - iburiedthedevil : Crush sempre più potente per Pierpaolo Spollon -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Spollon Pierpaolo Spollon, 'versione' inedita: lo scatto irresistibile, lo riconoscete? Pierpaolo Spollon è un giovanissimo e talentuoso attore, un vero astro tra gli interpreti italiani, amatissimo dal pubblico: lo scatto irresistibile, 'versione' inedita, lo riconoscete? Al momento è ...

L'assessore Laura Gaggero in visita al set della nuova fiction di Rai1 'Blanca' Del cast fanno parte anche Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Gualtiero Burzi, Antonio Ornano, Margareth Madè e Pierpaolo Spollon. "Blanca" è il primo serial televisivo interamente girato in olofonia, la ...

Che Dio Ci Aiuti 6, la nona puntata Il 25 febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la nona puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista Suor Angela, all ...

