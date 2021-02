“Piangere è doveroso” | funerali Stato per Attanasio e Iacovacci uccisi in Congo

Leggi su dire

(Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – “Oggi piangere è doveroso“. Lo dice il cardinale, Angelo De Donatis, vicario di Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli, dove sono in corso funerali di Stato per l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in Congo.“Ci uniamo al pianto delle loro famiglie- aggiunge-, degli amici, dei parenti e dei nostri fratelli. E’ il pianto di tanti missionari e di tanti congolesi che hanno ricevuto il loro aiuto. E’ il pianto di un popolo, quello del Congo, devastato dalla violenza e che vede tutti i giorni morire i suoi figli“.