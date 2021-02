MotoGP: Ducati Pramac 2021, la presentazione della moto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giovedì 25 febbraio è stata svelata al pubblico la Ducati Pramac con la quale il francese Johann Zarco (classe 1990, numero 5) e lo spagnolo Jorge Martin (classe 1998, numero 89) affronteranno la ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giovedì 25 febbraio è stata svelata al pubblico lacon la quale il francese Johann Zarco (classe 1990, numero 5) e lo spagnolo Jorge Martin (classe 1998, numero 89) affronteranno la ...

