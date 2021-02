Milano: società con finta sede in Svizzera, Gdf sequestra beni per oltre 2 mln (Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 feb. (Adnkronos) - La Guardia di finanza ha denunciato due persone per il reato di omessa dichiarazione e ha sequestrato beni riconducibili a una società di abbigliamento sportivo attiva nel Milanese e ai due indagati per circa 2,5 milioni di euro. I militari hanno scoperto che un imprenditore di Viggiù, in provincia di Varese, gestiva una attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento sportivo con sede dichiarata in Svizzera ma di fatto attiva a Lainate, in provincia di Milano. I militari hanno accertato che la residenza fiscale della società di abbigliamento era stata formalmente localizzata a Mendrisio (Svizzera) per ragioni fiscali, fenomeno noto come 'esterovestizione'. Ma sia i recapiti telefonici che il sito ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021), 25 feb. (Adnkronos) - La Guardia di finanza ha denunciato due persone per il reato di omessa dichiarazione e hatoriconducibili a unadi abbigliamento sportivo attiva nel Milanese e ai due indagati per circa 2,5 milioni di euro. I militari hanno scoperto che un imprenditore di Viggiù, in provincia di Varese, gestiva una attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento sportivo condichiarata inma di fatto attiva a Lainate, in provincia di. I militari hanno accertato che la residenza fiscale delladi abbigliamento era stata formalmente localizzata a Mendrisio () per ragioni fiscali, fenomeno noto come 'esterovestizione'. Ma sia i recapiti telefonici che il sito ...

AndreaOrlandosp : Grazie a Procura di Milano e al Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro per l’inchiesta su società food de… - Agenzia_Ansa : Procuratore di Milano: 'Non schiavi ma cittadini, vanno assunti 60mila rider'. Indagate 6 persone, tra amministrato… - RaiNews : #Rider, maxi-indagine #Milano. Pm Greco: 'Non sono schiavi, ma cittadini'. 'Hanno trattamento che nega futuro'. Olt… - TV7Benevento : Milano: società con finta sede in Svizzera, Gdf sequestra beni per oltre 2 mln... - moneypuntoit : ?? Indagine sui rider a Milano: multe per 733 milioni alle società ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milano società Servono regole per tutelare i rider, senza paralizzare l'economia digitale Nel contesto di questa indagine, il procuratore di Milano Francesco Greco ha dichiarato che 'non è ... In conseguenza di ciò, "60mila lavoratori' di società del delivery, dovranno essere assunti dalle ...

Atm Milano sfida la crisi: 600 assunzioni nel 2021 ...Milano , l'azienda dei trasporti pubblici controllata interamente dal Comune, sfida il Covid e lancia una campagna di assunzioni per il 2021 che, oltre a sostenere il piano di sviluppo della società, ...

D’Annunzio, il pronipote Federico apre un’azienda: «La vita del discendente? È dura» Corriere della Sera Nel contesto di questa indagine, il procuratore diFrancesco Greco ha dichiarato che 'non è ... In conseguenza di ciò, "60mila lavoratori' didel delivery, dovranno essere assunti dalle ......, l'azienda dei trasporti pubblici controllata interamente dal Comune, sfida il Covid e lancia una campagna di assunzioni per il 2021 che, oltre a sostenere il piano di sviluppo della, ...