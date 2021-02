Max Mara ha appena presentato la sua collezione FW 2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Max Mara ha appena presentato la sua nuova collezione autunno inverno 2021 in cui ci presenta una donna regina Max Mara ha appena presentato la sua nuova collezione donna Autunno Inverno 2021. Quello che emerge è la volontà delle maison di mostrarci la donna come una regina. In effetti, vedendo sfilare la collezione è inevitabile non pensare allo stile britannico, quello che la regina Elisabetta nei suoi anni di regno ci ha abituati a vedere, ma non parliamo di quello formale dei grandi eventi, ma quello fatto delle giornate a cavallo o in campagna. A tutto questo si aggiunge lo stile italiano, la lavorazione della lana pregiata e l’eleganza made in Italy. “Autentico, a tratti eccentrico, è sin dagli ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Maxhala sua nuovaautunno invernoin cui ci presenta una donna regina Maxhala sua nuovadonna Autunno Inverno. Quello che emerge è la volontà delle maison di mostrarci la donna come una regina. In effetti, vedendo sfilare laè inevitabile non pensare allo stile britannico, quello che la regina Elisabetta nei suoi anni di regno ci ha abituati a vedere, ma non parliamo di quello formale dei grandi eventi, ma quello fatto delle giornate a cavallo o in campagna. A tutto questo si aggiunge lo stile italiano, la lavorazione della lana pregiata e l’eleganza made in Italy. “Autentico, a tratti eccentrico, è sin dagli ...

YujiMarutani : RT @vogue_italia: Abbiamo visto la collezione di Max Mara in anteprima: guardate tutti i look e il nostro video esclusivo ??? - ItalianStyle_it : RT @vogue_italia: Abbiamo visto la collezione di Max Mara in anteprima: guardate tutti i look e il nostro video esclusivo ??? - tailoredkid : RT @vogue_italia: Abbiamo visto la collezione di Max Mara in anteprima: guardate tutti i look e il nostro video esclusivo ??? - vogue_italia : Abbiamo visto la collezione di Max Mara in anteprima: guardate tutti i look e il nostro video esclusivo ??? - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Max Mara FW21 Fashion Show - Teaser Trailer -