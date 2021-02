Massimo Ghini | “Mio figlio di 25 anni ricoverato per Covid” e lancia un appello

(Di giovedì 25 febbraio 2021)racconta la sua odissea a causa del: prima la figlia che non riusciva a tornare a casa da Londra, bloccata dalla pandemia, e ora ildi 25in ospedale per una polmonite bilaterale causata dal virus.si sfoga sulle pagine dell’Adnkronos dove confessa di essere preoccupato per questa nuova ondata del virus eunalla politica perché intervenga al più presto per arrestare i contagi: “Il virus ora non colpisce solo gli anziani ma anche i giovani ed è diventato molto più pericoloso. In una situazione del genere che trovo allucinante penso che la politica si debba occupare prima di tutto di questa emergenza nazionale”. L’attore ha anche raccontato quanto è accaduto a suo ...

La famiglia dell'attore Massimo Ghini è alle prese con un caso di Covid - 19 particolarmente duro. A rivelarlo è lo stesso attore, che racconta come il figlio di 25 anni sia finito in ospedale , positivo al Covid e con una polmonite bilaterale. L'annuncio dell'attore Massimo Ghini, paura per il figlio: in ospedale col Covid, ha la polmonite bilaterale, cosa sta succedendo.