Lady Gaga a Roma, ma a Los Angeles rapiscono i suoi bulldog (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lady Gaga è a Roma per girare il film “Gucci“, per la regia di Ridley Scott, sull’omicidio di Maurizio Gucci. Ma mentre lei è stata paparazzata in centro a Roma, bruna e con un abito animalier, a Los Angeles il suo dogsitter è stato vittima di una sparatoria e due degli amati bulldog della cantante sono stati rapiti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared) Nelle ore in cui la popstar atterrava in Italia, il suo dogsitter, Ryan Fischer, 30 anni, era uscito per portare a spasso i tre cani verso le dieci di sera, ma è stato aggredito a West Hollywood. Il ragazzo è rimasto ferito gravemente da quattro colpi di arma da fuoco, ed è in ospedale in gravi condizioni, mentre i rapitori sono ... Leggi su ck12 (Di venerdì 26 febbraio 2021)è aper girare il film “Gucci“, per la regia di Ridley Scott, sull’omicidio di Maurizio Gucci. Ma mentre lei è stata paparazzata in centro a, bruna e con un abito animalier, a Losil suo dogsitter è stato vittima di una sparatoria e due degli amatidella cantante sono stati rapiti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared) Nelle ore in cui la popstar atterrava in Italia, il suo dogsitter, Ryan Fischer, 30 anni, era uscito per portare a spasso i tre cani verso le dieci di sera, ma è stato aggredito a West Hollywood. Il ragazzo è rimasto ferito gravemente da quattro colpi di arma da fuoco, ed è in ospedale in gravi condizioni, mentre i rapitori sono ...

Corriere : Lady Gaga a Roma per le riprese di «Gucci» firmato da Ridley Scott - SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - Agenzia_Ansa : Lady Gaga sbarca a Roma per girare un film, mentre a Los Angeles rapiscono i suoi cani. Ferito da quattro colpi di… - gloriasbot : RT @ManuelHolmes_: Avvistata Lady Gaga a Roma. - la_vancy : RT @tempoweb: Sparano e rapiscono i cani #LadyGaga disperata: la cifra-choc per il riscatto -