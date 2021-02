Il Cagliari andrà in ritiro fino a domenica, la nota (Di giovedì 25 febbraio 2021) La prima settimana con Leonardo Semplici come allenatore del Cagliari si chiuderà con la gara di domenica contro il Crotone, match fondamentale in ottica salvezza. I calciatori rossoblù andranno in ritiro dalla giornata di domani. Questa la nota del club: “Nuova seduta di lavoro per i rossoblù di mister Semplici che al Centro sportivo di Assemini preparano la sfida di domenica contro il Crotone (ore 15, DAZN). L’allenamento odierno ha preso avvio con esercitazioni di possesso palla su spazi ridotti. A seguire, i calciatori sono stati impegnati in una partita a tema tattico a campo intero. Ha proseguito il personalizzato Riccardo Sottil. Domani mattina si replica con una nuova seduta, poi la squadra si ritroverà in serata ad Asseminello per iniziare il ritiro”. Il report di oggi ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) La prima settimana con Leonardo Semplici come allenatore delsi chiuderà con la gara dicontro il Crotone, match fondamentale in ottica salvezza. I calciatori rossoblù andranno indalla giornata di domani. Questa ladel club: “Nuova seduta di lavoro per i rossoblù di mister Semplici che al Centro sportivo di Assemini preparano la sfida dicontro il Crotone (ore 15, DAZN). L’allenamento odierno ha preso avvio con esercitazioni di possesso palla su spazi ridotti. A seguire, i calciatori sono stati impegnati in una partita a tema tattico a campo intero. Ha proseguito il personalizzato Riccardo Sottil. Domani mattina si replica con una nuova seduta, poi la squadra si ritroverà in serata ad Asseminello per iniziare il”. Il report di oggi ...

