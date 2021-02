Fdi: Orban scrive a Meloni, 'continuiamo collaborazione su valori e buon senso' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Vorrei cogliere l'occasione in questo periodo difficile per ribadire la nostra disponibilità a cooperare con lei e il suo partito. Dopo aver passato sedici anni all'opposizione, ho imparato che la vittoria non è mai definitiva e la sconfitta non è mai fatale. Conta una cosa sola: se siamo pronti a continuare la lotta. A tal proposito servono compagni di battaglia affidabili che abbiano una visione comune del mondo e diano risposte simili alle sfide dei nostri tempi". Lo scrive il premier ungherese, Viktor Orban, in una lettera a Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "Auspico che la cooperazione tra Fidesz–Alleanza civica ungherese e Fratelli d'Italia -aggiunge- continuerà anche in futuro e che riusciremo a mantenere le nostre relazioni di amicizia basate sulla politica del buon ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Vorrei cogliere l'occasione in questo periodo difficile per ribadire la nostra disponibilità a cooperare con lei e il suo partito. Dopo aver passato sedici anni all'opposizione, ho imparato che la vittoria non è mai definitiva e la sconfitta non è mai fatale. Conta una cosa sola: se siamo pronti a continuare la lotta. A tal proposito servono compagni di battaglia affidabili che abbiano una visione comune del mondo e diano risposte simili alle sfide dei nostri tempi". Loil premier ungherese, Viktor, in una lettera a Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia. "Auspico che la cooperazione tra Fidesz–Alleanza civica ungherese e Fratelli d'Italia -aggiunge- continuerà anche in futuro e che riusciremo a mantenere le nostre relazioni di amicizia basate sulla politica del...

TV7Benevento : Fdi: Orban scrive a Meloni, 'continuiamo collaborazione su valori e buon senso'... - FDI_Parlamento : RT @FrancoZaffini: Migranti, Orban: politica UE ha reso il Mediterraneo un cimitero. - galeomirka : RT @CieloGrigioStop: Chi semina odio raccoglie tempest, non gliel'ha spiegato antisemita Orban, antisemita bannon tagliateste, Le Pen 'fuor… - icemastromatteo : RT @CieloGrigioStop: Chi semina odio raccoglie tempest, non gliel'ha spiegato antisemita Orban, antisemita bannon tagliateste, Le Pen 'fuor… - Maurizio62 : RT @CieloGrigioStop: Chi semina odio raccoglie tempest, non gliel'ha spiegato antisemita Orban, antisemita bannon tagliateste, Le Pen 'fuor… -