F1 | John Elkann | “La Ferrari deve dimostrare la propria voglia di vincere nel Mondiale 2021”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Domani sarà il giorno del lancio della Scuderia. La Rossa ha deciso di dividere in due fasi il vernissage classico della nuova vettura e del team: alle ore 14.00 del 26 febbraio sarà infatti presentata la squadra deldi F1 che potrà contare sull’apporto di una coppia di piloti diversa e decisamente giovane, ovvero quella formata dal monegasco Charles Leclerc e dal nuovo arrivato Carlos Sainz. Una presentazione che si terrà online e a cui si potrà assistere attraverso i canali social della scuderia. Per quanto riguarda invece la SF21, i veli saranno tolti il 10 marzo. Si spera che la macchina di quest’anno sappia dare più soddisfazioni e nello stesso tempo il team riesca a estrarre il 100% del potenziale. “La cosa più importante di questa stagione saràla nostra...

