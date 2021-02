Ecco i sottosegretari leghisti: da Pucciarelli (“Migranti nei forni? Non ho fatto altri errori”) a Borgonzoni che sui libri (non) letti non risponde (Di giovedì 25 febbraio 2021) Matteo Salvini presenta fuori dal Senato la squadra di sottosegretari della Lega nel governo Draghi, “i migliori”, secondo il leader. Tra loro c’è Lucia Borgonzoni, sottosegretario ai beni e alle attività Culturali, che affermò, nel luglio 2018, di non leggere un libro da oltre tre anni: alle domande la neo-vice di Dario Franceschini non risponde e si rifugia in ufficio. Al Ministero della Difesa è andata Stefania Pucciarelli, già presidente della Commissione Diritti Umani del Senato, finita in un mare di polemiche per un like lasciato a un commento pubblicato sulle sue pagine social e nel quale si inneggiava ai forni crematori per i Migranti che richiedevano una casa popolare. “Non ho fatto altri errori”, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Matteo Salvini presenta fuori dal Senato la squadra didella Lega nel governo Draghi, “i migliori”, secondo il leader. Tra loro c’è Luciao ai beni e alle attività Culturali, che affermò, nel luglio 2018, di non leggere un libro da oltre tre anni: alle domande la neo-vice di Dario Franceschini none si rifugia in ufficio. Al Ministero della Difesa è andata Stefania, già presidente della Commissione Diritti Umani del Senato, finita in un mare di polemiche per un like lasciato a un commento pubblicato sulle sue pagine social e nel quale si inneggiava aicrematori per iche richiedevano una casa popolare. “Non ho”, si ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco sottosegretari Governo Draghi: ecco i sottosegretari siciliani. Sono tutti del M5S e uno di FI Nel puzzle dei sottosegretari gli unici pezzi siciliani li incastra il M5s: Giancarlo Cancelleri riconfermato al Mit, Barbara Floridia all'Istruzione e Manlio Di Stefano agli Esteri. A bocca asciutta tutti gli altri.

Troppo facile dare la colpa a Zingaretti Siccome però la storia è birichina, ecco arrivare il febbraio 2021, quando il cattolico democratico ... Perché poi arriva un giorno in cui con quel mostro dividi la lista dei sottosegretari.

Governo Draghi: ecco ministri, sottosegretari e staff ministero per ministero Il Sole 24 ORE Ecco il Comitato interministeriale per la transizione digitale, a cosa servirà Mentre si va ultimando la composizione del governo, con le nomine dei sottosegretari, gli uffici legislativi stanno già predisponendo il testo del decreto legge che dovrà rivedere le procedure per la ...

Governo, ecco i sottosegretari della Lega. La foto di gruppo con il leader Salvini (Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2021 Governo, ecco i sottosegretari della Lega. La foto di gruppo con il leader Salvini Dopo un lungo Consiglio dei Ministri sono stati nominati i Sottosegretari del.

