Chip, 5G e non solo. L'agenda di Giorgetti si chiama Biden (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giancarlo Giorgetti è un politico conosciuto per il suo pragmatismo. È diventato ministro dello Sviluppo economico, a capo di uno dei dicasteri più sensibili, tanto più in mezzo a una pandemia. E sa che non ci resterà all'infinito. A incrociare le dita, buona parte dei leghisti a lui vicini dà un anno di vita al governo Draghi. Un anno in cui, a capo del Mise, il numero due del Carroccio può lasciare il segno e portare a casa alcuni punti-chiave delL'agenda politica leghista. Anche in politica estera, di cui si occupa, tra l'altro, come responsabile del partito. Sono tanti i dossier in mano al Mise con un peso specifico sulla politica estera italiana. C'è il mondo tech, e in particolare la rete 5G. In attesa di capire se la delega alle telecomunicazioni sarà affidata a un viceministro o a un sottosegretario, e al netto del ruolo che giocherà il ...

