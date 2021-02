Chi l’ha visto, Federica Sciarelli su tutte le furie | “Non riusciamo a crederci” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Reazione del tutto inaspettata per Federica Sciarelli durante una puntata di ‘Chi l’ha visto’. Ecco cos’è accaduto precisamente. Il noto programma si occupa infatti di ritrovamenti di persone scomparse e, ormai da anni, è super seguito da migliaia di telespettatori. Le storie della gente interessano a tutti, come anche i loro dolori e le loro sofferenze. ‘Chi l’ha visto‘ ha infatti sin da subito lasciato un’impronta nella storia della televisione italiana, non deludendo mai i suoi sempre presenti seguaci. Sapete cos’è accaduto recentemente? Scopriamolo insieme. Federica Sciarelli turbata: la giornalista ha una reazione imprevedibile Durante l’ultima puntata di ‘Chi l’ha visto‘, abbiamo potuto ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Reazione del tutto inaspettata perdurante una puntata di ‘Chi’. Ecco cos’è accaduto precisamente. Il noto programma si occupa infatti di ritrovamenti di persone scomparse e, ormai da anni, è super seguito da migliaia di telespettatori. Le storie della gente interessano a tutti, come anche i loro dolori e le loro sofferenze. ‘Chi‘ ha infatti sin da subito lasciato un’impronta nella storia della televisione italiana, non deludendo mai i suoi sempre presenti seguaci. Sapete cos’è accaduto recentemente? Scopriamolo insieme.turbata: la giornalista ha una reazione imprevedibile Durante l’ultima puntata di ‘Chi‘, abbiamo potuto ...

amnestyitalia : Condannato a 15 anni Vince Muscat, reo confesso per l'omicidio di #DaphneCaruanaJalizia. Un primo passo avanti per… - StefanoGuerrera : trovo che sia davvero un peccato non capire quale dovrebbe essere l’obiettivo. Non è una gara a chi soffre di più e… - chedisagio : 'Tesoro, fatti vedere' Piovono insulti su Anita, la ragazza 12enne di Torino che ha seguito le lezioni in dad fuori… - annaart89 : RT @intuslegens: Anch'io sono seriamente tentato di andarmene. Finché la vita non riprende, che senso ha parlare? Non ho più nulla da dire.… - RoxdcIT : Addio a Beethoven, il labrador avvelenato: 'Chi l'ha fatto è qualcuno che non sa amare' -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Cisco, Comunità di Sant'Egidio e fio.PSD: primi risultati del progetto Housing First a Roma Fortune Italia