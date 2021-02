Xbox Game Pass per Android e iOS: vedi lingue supportate dai giochi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’app Xbox Game Pass si è recentemente aggiornata per Android e iOS introducendo la possibilità di visualizzare le lingue supportate dai giochi. Changelog Stiamo apportando altri miglioramenti all’app in modo che sia più facile scoprire e giocare al tuo prossimo gioco. I giochi ora elencano le lingue supportate nella pagina dei dettagli: in questo modo è semplice vedere se un gioco supporta la lingua scelta. Screenshot Android: Screenshot iOS: Download La nuova versione di Xbox Game Pass è disponibile al download per Android (versione: 2102.78.218) e iOS (versione: 2102.178.217) nei rispettivi store digitali. Cosa ne pensate di ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’appsi è recentemente aggiornata pere iOS introducendo la possibilità di visualizzare ledai. Changelog Stiamo apportando altri miglioramenti all’app in modo che sia più facile scoprire e giocare al tuo prossimo gioco. Iora elencano lenella pagina dei dettagli: in questo modo è semplice vedere se un gioco supporta la lingua scelta. Screenshot: Screenshot iOS: Download La nuova versione diè disponibile al download per(versione: 2102.78.218) e iOS (versione: 2102.178.217) nei rispettivi store digitali. Cosa ne pensate di ...

WindowsBlogIta : Xbox Game Pass per Android e iOS mostra le lingue supportate dai giochi - xboxnintendo221 : No photo mode! No cutscenes! In game bro! I ? Xbox I ? San Francisco #Xbox #XboxShare #WatchDogsPhoto… - filippo_mol : Xbox Game Pass per Android e iOS mostra le lingue supportate dai giochi - faggyvee : Xbox Game Pass per Android e iOS mostra le lingue supportate dai giochi - ProH4Ck : Xbox Game Pass per Android e iOS mostra le lingue supportate dai giochi -