Vaccino Johnson e Johnson | il migliore contro la variante sudafricana

L'Ema (l'Agenzia europea per i medicinali, ndr) a marzo dovrebbe dare il via libera aldi, che può essere somministrato a tutte le età. Se aumentano le dosi, quindi, possiamo ...... ribadita dal presidente della Fed Jerome Powell, sulla necessità di misure di sostegno all'economia americana mentre ilha ottenuto l'ok dalla Food and Drug Administration. ...Investirà 74 milioni in ricerca clinica nel 2021. Buone notizie dalla Fda anche per il vaccino monodose della Johnson&Johnson, che fornisce una protezione forte contro il virus e può ridurre il ...Il Vaccino Johnson e Johnson si è rivelato essere il più efficace nel tenere a bada la mutazione del virus cosiddetta sudafricana ...