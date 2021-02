Vaccino, annuncio Pfizer: 2 miliardi di dosi in 2021,+50% (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Per rispondere alla maggior richiesta di dosi di Vaccino abbiamo in programma di produrre 2 mld di dosi nel 2021, oltre il 50% della produzione prevista di 1,3 mld di dosi. Gli interventi previsti per aumentare le nostre capacità produttive sono a buon punto”. Lo apprende l’ANSA dalla casa farmaceutica Pfizer che spiega: “Stiamo facendo progressi sulle iniziative chiave: modifica dei processi di produzione nell’impianto a Puurs, completata con successo; il sito produttivo di BioNTech ha ricevuto la licenza di produzione e inizieremo la produzione per la convalida di EMA a febbraio, secondo i piani precedentemente annunciati”. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Per rispondere alla maggior richiesta didiabbiamo in programma di produrre 2 mld dinel, oltre il 50% della produzione prevista di 1,3 mld di. Gli interventi previsti per aumentare le nostre capacità produttive sono a buon punto”. Lo apprende l’ANSA dalla casa farmaceuticache spiega: “Stiamo facendo progressi sulle iniziative chiave: modifica dei processi di produzione nell’impianto a Puurs, completata con successo; il sito produttivo di BioNTech ha ricevuto la licenza di produzione e inizieremo la produzione per la convalida di EMA a febbraio, secondo i piani precedentemente annunciati”.

Zingaretti annuncia: 'Faremo vaccini anti Covid nei centri commerciali di Roma' Centri vaccinali in alcuni dei grandi centri commerciali di Roma e del Lazio. È l'annuncio del governatore Nicola Zingaretti , durante l' inaugurazione del mega hub alla Nuvola di ...del vaccino". L'...

Coronavirus, ancora molte vittime. AstraZeneca taglia dosi vaccino Aumentano ancora i contagi di Coronavirus in Italia, ma calano i morti. Secondo l’odierno bollettino del ministero della Salute-Iss, sono 16.424 i test positivi nelle ultime 24 ore, e 318 le vittime.

