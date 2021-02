Torino-Sassuolo sempre più verso il rinvio: a rischio anche la partita contro la Lazio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si avvicina la 24esima giornata del campionato di Serie A, si preannuncia un turno molto importante anche per la zona salvezza con tante squadre in lotta per evitare la retrocessione. Una squadra in ripresa è sempre più il Torino, la compagine di Davide Nicola è reduce da una serie di risultati utili consecutivi ed in particolar modo dalla vittoria sul campo del Cagliari che ha permesso di allungare le distanze dalla zona rossa. Le prossime partite saranno sicuramente fondamentali ma il rendimento potrebbe essere condizionato dal Coronavirus. Torino, due le partite a rischio rinvio Foto di Fabio Murru / AnsaIl Torino ha sospeso gli allenamenti su indicazione dell’Asl a causa di nuove positività al Coronavirus: sono almeno sei i calciatori positivi, più un tampone che ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si avvicina la 24esima giornata del campionato di Serie A, si preannuncia un turno molto importanteper la zona salvezza con tante squadre in lotta per evitare la retrocessione. Una squadra in ripresa èpiù il, la compagine di Davide Nicola è reduce da una serie di risultati utili consecutivi ed in particolar modo dalla vittoria sul campo del Cagliari che ha permesso di allungare le distanze dalla zona rossa. Le prossime partite saranno sicuramente fondamentali ma il rendimento potrebbe essere condizionato dal Coronavirus., due le partite aFoto di Fabio Murru / AnsaIlha sospeso gli allenamenti su indicazione dell’Asl a causa di nuove positività al Coronavirus: sono almeno sei i calciatori positivi, più un tampone che ...

