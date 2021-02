Tiger Woods, terribile incidente in auto: “È cosciente e si sta riprendendo” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tiger Woods è “cosciente, reattivo e si sta riprendendo nella sua stanza d’ospedale”. Il campione di golf americano, considerato uno dei più grandi golfisti di tutti i tempi, ha subito un intervento chirurgico d’urgenza per le gravi ferite alle gambe a seguito di un incidente stradale nella zona di Los Angeles. Adesso il suo team riferisce, in un tweet, del miglioramento della sua salute. Fratture multiple È stata la decima operazione per Woods, che durante la sua decennale carriera come golfista ha sofferto di problemi al ginocchio, alla schiena e al collo. Secondo quanto riferito dal direttore dell’Harbor-Ucla Medical Center, Anish Mahajan, il campione di golf è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico di emergenza. Un’operazione che si è resa necessaria per “le gravi ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è “, reattivo e si stanella sua stanza d’ospedale”. Il campione di golf americano, considerato uno dei più grandi golfisti di tutti i tempi, ha subito un intervento chirurgico d’urgenza per le gravi ferite alle gambe a seguito di unstradale nella zona di Los Angeles. Adesso il suo team riferisce, in un tweet, del miglioramento della sua salute. Fratture multiple È stata la decima operazione per, che durante la sua decennale carriera come golfista ha sofferto di problemi al ginocchio, alla schiena e al collo. Secondo quanto riferito dal direttore dell’Harbor-Ucla Medical Center, Anish Mahajan, il campione di golf è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico di emergenza. Un’operazione che si è resa necessaria per “le gravi ...

