“Stefania Orlando in nomination? Prova che è molto forte”, il marito interviene prima della finale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Protagonista dell’ultima puntata di Casa Chi, il formata web di Chi Magazine, è stato Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando. La mancanza della moglie è inevitabile dopo cinque mesi di lontananza, ma i due molto presto si ricongiungeranno. Stefania è attualmente in nomination ma nel caso in cui dovesse avere la meglio su Rosalinda potrà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Protagonista dell’ultima puntata di Casa Chi, il formata web di Chi Magazine, è stato Simone Gianlorenzi,di. La mancanzamoglie è inevitabile dopo cinque mesi di lontananza, ma i duepresto si ricongiungeranno.è attualmente inma nel caso in cui dovesse avere la meglio su Rosalinda potrà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : #GFVIP: chi vuoi eliminare tra Stefania Orlando e Giulia Salemi? I risultati dal sondaggio Instagram di Trash Itali… - trash_italiano : #GFVIP - sondaggio Twitter: chi vuoi ELIMINARE tra Stefania Orlando e Giulia Salemi? - MarioManca : La tenerezza di questa clip, la classe statuaria di Stefania Orlando, una professionista che, piaccia o non piaccia… - rzorzandor : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando non vuole far vedere i piedi “ci sono riuscita per 5 mesi non mi fare questo!” #GFVIP - miri__992 : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando non vuole far vedere i piedi “ci sono riuscita per 5 mesi non mi fare questo!” #GFVIP -