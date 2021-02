Spose bambine: le mamme possono imporsi (a volte) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I matrimoni infantili costringono le Spose bambine a diventare mamme da adolescenti e a dover affrontare gravidanze complicate. A volte le mamme di queste giovani riescono ad imporsi per evitare un matrimonio combinato delle figlie minorenni. Ma tutto dipende dalla loro ricchezza. Qual è il destino delle Spose bambine? La campagna per l’8 Marzo dell’Unicef Sono Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I matrimoni infantili costringono lea diventareda adolescenti e a dover affrontare gravidanze complicate. Aledi queste giovani riescono adper evitare un matrimonio combinato delle figlie minorenni. Ma tutto dipende dalla loro ricchezza. Qual è il destino delle? La campagna per l’8 Marzo dell’Unicef Sono

Ultime Notizie dalla rete : Spose bambine Omaggio a Frida Kalho: dall'associazione savonese Aiolfi una mostra "virtuale" su Facebook per la festa della Donna .../di aspirazioni inappagate,/di piaghe intangibili/ e di menzogne./La libertà delle donne /è umiliata, tradita/dai gioghi dell'inferiorità,/dal dolore di spose bambine,/dall'urlo inascoltato di madri ...

Spose bambine: il potere decisionale delle mamme Sono giovani, anzi giovanissime, e spesso non conoscono il futuro marito fino al giorno del matrimonio: sono le spose bambine, giovani donne minori di 18 anni che ogni anno vengono costrette dalla famiglia a diventare mogli di sconosciuti. Uno studio pubblicato su World Development ha fatto luce sulla ...

Faisalabad annulla le nozze della sposa-bambina. Farah torna a casa La piccola cristiana ha trascorso cinque mesi in balìa dell'aguzzino musulmano che l'aveva convertita, sposata a forza e incatenata, e due mesi in un centro governativo, obbligata a recitare le preghi ...

