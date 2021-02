Sci di fondo: Francesco De Fabiani annuncia che non farà skiathlon e 15 km ai Mondiali. Quattro gare per lui (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Francesco De Fabiani ha comunicato che, ai Mondiali di Oberstdorf, effettuerà Quattro gare sulle sei che avrebbe potuto disputare. Il nativo di Aosta affida a un comunicato stampa le sue intenzioni, che tengono conto anche del calendario della rassegna iridata. A fare le spese della selezione, per l’azzurro, sono la skiathlon e la 15 km. Di seguito le sue parole, riportate dal proprio sito: “Partirò subito con la Sprint in classico in programma giovedì 25 febbraio, per partecipare poi alla Team Sprint in tecnica libera del 28 febbraio, dove spero di essere al via insieme a Federico Pellegrino”. E ancora, sulla skiathlon: “Quella gara, che peraltro si adatterebbe alle mie caratteristiche, è posizionata in calendario il giorno prima della Team Sprint, gara nella quale io ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021)Deha comunicato che, aidi Oberstdorf, effettueràsulle sei che avrebbe potuto disputare. Il nativo di Aosta affida a un comunicato stampa le sue intenzioni, che tengono conto anche del calendario della rassegna iridata. A fare le spese della selezione, per l’azzurro, sono lae la 15 km. Di seguito le sue parole, riportate dal proprio sito: “Partirò subito con la Sprint in classico in programma giovedì 25 febbraio, per partecipare poi alla Team Sprint in tecnica libera del 28 febbraio, dove spero di essere al via insieme a Federico Pellegrino”. E ancora, sulla: “Quella gara, che peraltro si adatterebbe alle mie caratteristiche, è posizionata in calendario il giorno prima della Team Sprint, gara nella quale io ...

