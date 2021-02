Sampdoria | Novellino | «Pentito di aver lasciato | tifosi così non ci sono da nessuna parte»

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Walterha parlato del suo passato allaWalter, ex allenatore della, in una intervista a La Repubblica ha parlato del suo passato in blucerchiato. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 «come quelli dellanon li trovi da. Mi commuovo quando vedo quelle maglie, le più belle del mondo, e le vittorie nei derby, tre in una stagione, la promozione, il quarto posto. A Claudio mi permetto di dare un consiglio, resta a Genova.andato al Torino, dove avevo cominciato da calciatore, ma nonriuscito a fare bene, anche per colpa mia eancora adesso della mia scelta». Leggi su Calcionews24.com

... gli ultimi due, poi, diventati suoi compagni di squadra, nelladi Sven - Göran Eriksson ,... da "basleta" a "baciccia" Attilio Lombardo , il "Popeye" Valter Alfredo, il Monzon ...Walter Novellino ha parlato del suo passato alla Sampdoria Walter Novellino, ex allenatore della Sampdoria, in una intervista a La Repubblica ha parlato del suo passato in blucerchiato. LEGGI L'INTERV ...Dalla prima di ritorno recuperati 8 punti alla capolista Empoli. I ragazzi di Zanetti come quelli di Prandelli nel 2000-2001 ...