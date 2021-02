PSV | Gotze suona la carica | «Altro che stagione finita»

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mariolain casa PSV in vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: ecco le parole del tedesco Mario, in conferenza stampa,lain vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: c’è da ribaltare il 4-2 dell’andata contro l’Olympiacos. «Siamo secondi in classifica e domani possiamo ancora qualificarci. Se guardo alle sfide che abbiamo affrontato, penso che sia fantastico. Non possiamo giocare al massimo ogni momento, io sono convinto che lasia tutt’che. Quando lo sarà, potremo trarre le nostre conclusioni». Leggi su Calcionews24.com

MCalcioNews : PSV, Gotze: 'La stagione non è finita. Solo al termine potremo tirare le somme' -

Ultime Notizie dalla rete : PSV Gotze

TUTTO mercato WEB

Mariosuona la carica in casain vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: ecco le parole del ...(4 - 4 - 2): Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max;, Sangaré, Rosario, Thomas; Zahavi, Malen. Allenatore: Schmidt. DINAMO KIEV (4 - 3 - 3): Sa; Lala, Sokratis, Ba, Reabciuk; Bouchalakis, M'...Mario Gotze suona la carica in casa PSV in vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: ecco le parole del tedesco ...La partita PSV - Olympiakos di Giovedì 25 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa ...