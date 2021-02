Non è stata un’esecuzione. Domani i funerali di Stato dell’ambasciatore Attanasio e di Iacovacci (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quattro colpi in totale hanno ucciso l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. Morti in un attentato il 22 febbraio scorso in Congo. È quanto emerge dai primi risultati delle autopsie. Eseguite al Policlinico Gemelli di Roma. L’ambasciatore e il carabiniere sono stati raggiunti da due colpi ciascuno. L’autopsia, durata oltre cinque ore, ha evidenziato che i colpi hanno trapassato i corpi da sinistra a destra. Quattro colpi hanno ucciso l’ambasciatore Attanasio e Iacovacci L’ambasciatore è Stato raggiunto da colpi all’addome. L’esame ha individuato sia il foro di entrata che quello di uscita. Non sono stati individuati residui metallici. Iacovacci, invece, è Stato colpito nella zona del fianco. E poi alla base del collo. Dove è ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quattro colpi in totale hanno ucciso l’ambasciatore Lucae il carabiniere Vittorio. Morti in un attentato il 22 febbraio scorso in Congo. È quanto emerge dai primi risultati delle autopsie. Eseguite al Policlinico Gemelli di Roma. L’ambasciatore e il carabiniere sono stati raggiunti da due colpi ciascuno. L’autopsia, durata oltre cinque ore, ha evidenziato che i colpi hanno trapassato i corpi da sinistra a destra. Quattro colpi hanno ucciso l’ambasciatoreL’ambasciatore èraggiunto da colpi all’addome. L’esame ha individuato sia il foro di entrata che quello di uscita. Non sono stati individuati residui metallici., invece, ècolpito nella zona del fianco. E poi alla base del collo. Dove è ...

