Napoli, non solo Gattuso: anche Giuntoli a rischio. C'è già il sostituto (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Napoli potrebbe risolvere il contratto di Giuntoli in caso di esonero di Gattuso: idea Petrachi come ds. Leggi su 90min (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilpotrebbe risolvere il contratto diin caso di esonero di: idea Petrachi come ds.

chetempochefa : “Bisogna essere d'esempio e, anche se è dura, non si può mollare. Il covid mi ha tolto anche la gamba con cui feci… - raicinque : Le Eolie, il golfo di Napoli e il Circeo, la statale Ionica, Crotone e Capo Colonna: i luoghi in cui approdano Ulis… - SkyTG24 : A #Napoli è stata scoperta una rara variante di SARS-CoV-2, di cui al momento non si conosce il potere di infezione… - a_d_p_7 : @forumJuventus Vincendo con il Napoli sei a -5, con lo scontro diretto da giocare in casa. Per stare “tranquillo” A… - FaiSempBurdell : @fran_rkid @elvi_or Ma secondo me è perché ha già l'accordo col Napoli e non lo può dire per rispetto a Giuntoli -