L’ideale compagno di vita

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) La scelta di un cane non è una cosa da sottovalutare. Sono molteplici i fattori che andrebbero presi in considerazione, in testa a essi c’è sicuramente il tempo che potremmo dedicare al nostro amico peloso, così come il tipo diche possiamo offrigli. Molti scelgono il cane basandosi semplicemente sul suo aspetto fisico, o ancora peggio su quella che è la moda del momento, ma questo è il primo errore che andrebbe eto. Alcune razze canine sono infatti più indicate a chi è sedentario, altre vanno alla perfezione per chi è dinamico e sportivo. Inutile adottare un cane che necessita di grandi spazi aperti e di muoversi molto, se si vive in un piccolo appartamento e si è tendenzialmente pantofolai. Meglio a quel punto optare su razze come il Carlino, il Bouledogue Francese, il Cavalier King, il Bichon Frise o il Maltese. E poi c’è l’annosa ...