Le rivolte in carcere finiscono male: oltre 50 vittime

Tre rivolte in carcere, non coordinate tra loro, finiscono nel sangue: registrate più di 50 vittime, per un folle bagno di sangue. Alcune situazioni, da gestire nel quotidiano di tutti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : rivolte carcere Rivolte in tre carceri dell'Ecuador, oltre 50 morti Oltre alle vittime fatali, i media parlano anche di una ventina di feriti e di una quarta rivolta nel carcere di Lacatunga, con un altro bilancio imprecisato di vittime. Moreno: Una lotta di mafie ...

Ecuador: rivolta nelle carceri, 50 morti In Ecuador sono esplose rivolte in quattro carceri del Paese. Hanno perso la vita 50 detenuti dei centri penitenziari di ... Disordini anche nel carcere di Lacatunga, ma non si conosce il numero delle ...

Ecuador: oltre 50 morti in tre rivolte carcerarie Solo nel carcere di El Turi le vittime sarebbero almeno 38, secondo gli ultimi dati divulgati dalla magistratura. Non sono ancora note invece le cause che avrebbero generato le rivolte né la dinamica ...

