Lazio | Luis Alberto dopo il Bayern | «Rialziamo la testa»

Luis Alberto cerca di caricare la Lazio dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco La Lazio cade per mano del Bayern Monaco. A chiamare a raccolta i giocatori è Luis Alberto, l'imperativo è risollevare l'umore soprattutto in vista dei prossimi impegni in campionato. Ecco il messaggio dello spagnolo: «È il momento di essere uniti. Siamo una squadra, nella buona e soprattutto nella cattiva sorte. Insieme andremo avanti, dobbiamo rialzare la testa e lavorare già per la prossima partita».

