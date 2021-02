Kim Jones, il video in esclusiva con Amoako Boafo, l'artista della collezione P/E 2021 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'incontro tra il direttore creativo di Dior, Kim Jones e Amoako Boafo, pittore nato in Ghana, ma formatosi in Austria, è iniziato qualche anno fa, al Museo Rubell di Miami, ed è stato magico. Un quadro nello specifico è stato quello che ha accesso la miccia nella testa di Jones, nato e cresciuto in Africa peraltro, per la collezione che ha visto coinvolto l'artista in una serie di pezzi e accessori che stanno per arrivare nelle boutique di tutto il mondo, proprio in questi giorni. Si tratta dell'uomo ritratto con indosso una camicia con un motivo a foglie d'edera, pianta molto amata da Christian Dior. «Adoro il lavoro di Boafo e volevo costruire una sfilata tutta incentrata sulla sua opera. L'idea era che i suoi ritratti prendessero vita», ha racconta Kim ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'incontro tra il direttore creativo di Dior, Kim, pittore nato in Ghana, ma formatosi in Austria, è iniziato qualche anno fa, al Museo Rubell di Miami, ed è stato magico. Un quadro nello specifico è stato quello che ha accesso la miccia nella testa di, nato e cresciuto in Africa peraltro, per lache ha visto coinvolto l'in una serie di pezzi e accessori che stanno per arrivare nelle boutique di tutto il mondo, proprio in questi giorni. Si tratta dell'uomo ritratto con indosso una camicia con un motivo a foglie d'edera, pianta molto amata da Christian Dior. «Adoro il lavoro die volevo costruire una sfilata tutta incentrata sulla sua opera. L'idea era che i suoi ritratti prendessero vita», ha racconta Kim ...

