In Galizia vaccino obbligatorio di fatto | senza una ragione valida | multe da 1 000 a 600 mila euro

In Galizia, regione nel nord-ovest della Spagna, una nuova legge regionale prevede di multare chi non vuole sottoporsi al vaccino anti-Covid senza un valido motivo. Le multe vanno dai 1.000 ai 600 mila euro, come riportano i media spagnoli. La stangata su chi rifiuta i vaccini è stata inserita dalla maggioranza guidata dal partito Popolare in una riforma più ampia della sanità regionale, con l'obiettivo secondo i promotori del provvedimento di scoraggiare i negazionisti e i no-vax più ostinati. Le multe, comunque, si divideranno in tre livelli: lieve, grave e molto grave in base «al rischio o danno che causa per la salute della popolazione» e colpiranno soprattutto medici negazionisti e no-vax. Anche perché, secondo un sondaggio di febbraio del Centro delle ricerche ...

