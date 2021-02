Il cluster | ovvero come tutti possono ambire a una migliore qualità della vita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Chiedo scusa ai lettori ma inizio parlando di una esperienza personale. Anch’io sono stato giovane, e pure gagliardo. Nato a Milano da famiglia milanese, vi ho abitato fino all’età di 38 anni: due bambini (9 e 5 anni), una bella casa (condominio con grande giardino e mutuo a 25 anni), una moglie straordinaria. Ero un lavoratore entusiasta, ben pagato, e a Milano, allora, si lavorava (anni ’70) davvero bene. Un po’ meno bene le cose andavano per mia moglie. Insegnava alle superiori e se doveva andare in banca doveva procurarsi prima una baby-sitter, perché non era facile parcheggiare in certe zone di Milano. Le cose andavano però davvero male per i miei figli: tossi, bronchiti, bronchiti e tossi… se le scambiavano in continuazione e il secondo, Enrico, rimaneva gracilino e piuttosto ossuto. Sì, bene il lavoro per me, ma per il resto… Fu così che mia moglie ed io cominciammo a parlare di ...