GTA V bandito dall'Illinois? "Nessuna correlazione tra la violenza su schermo e quella nel mondo reale"

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Siamo certamente stufi di vedere i videogiochi additati come capro espiatorio delle escalation di violenze perpetrate periodicamente in vari Stati dell'Unione americana. E certamente lo è anche la ESA, l'Entertainment Software Association, ovvero l'organizzazione di categoria dei videogiochi negli Stati Uniti, che in queste ore ha risposto alle miopi lamentele del legislatore Democratico Marcus C. Evans, che vi abbiamo raccontato essere convinto del concorso di colpa dei videogiochi violenti nell'istigare a commettere crimini, come avvenuto negli ultimi tempi, a Chicago. Il tutto tradotto in un delirante progetto di legge (non il primo e, temiamo, neanche l'ultimo) che propone la messa al bando generica -non solo ai minori!- di videogiochi violenti, con pene pecuniarie severe ai contravventori. L'ESA non si è fatta attendere nella sua risposta, in realtà molto semplice e di buon ...