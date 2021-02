Braga, Carvalhal: “Contro la Roma gara difficile, ma siamo motivati e concentrati” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “La mia squadra è motivata e concentrata, sapevamo che sarebbe stato molto difficile Contro una grande squadra come la Roma che ha un grande allenatore e giocatori top, tantissimi nazionali. All’andata hanno vinto meritatamente, vedremo domani”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Braga, Carlos Carvalhal, durante la conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di Europa League Contro la Roma in programma domani allo Stadio Olimpico. “Abbiamo un compito difficile, partiamo da una sconfitta per 2-0, ma dobbiamo scendere in campo per cercare di mettere in discussione il risultato durante i 90 minuti – ha proseguito l’allenatore dei portoghesi – Dobbiamo stare dentro la partita, essere competitivi, sapendo che la partita può cambiare negli ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “La mia squadra è motivata e concentrata, sapevamo che sarebbe stato moltouna grande squadra come lache ha un grande allenatore e giocatori top, tantissimi nazionali. All’andata hanno vinto meritatamente, vedremo domani”. Queste le dichiarazioni del tecnico del, Carlos, durante la conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di Europa Leaguelain programma domani allo Stadio Olimpico. “Abbiamo un compito, partiamo da una sconfitta per 2-0, ma dobbiamo scendere in campo per cercare di mettere in discussione il risultato durante i 90 minuti – ha proseguito l’allenatore dei portoghesi – Dobbiamo stare dentro la partita, essere competitivi, sapendo che la partita può cambiare negli ...

TuttoASRoma : BRAGA Carvalhal: “All’andata i dettagli hanno fatto la differenza”. Rolando: “Dovremo fare del nostro meglio” - sportface2016 : #Braga, #Carvalhal: 'Partiamo da una sconfitta per 2-0, ma dobbiamo scendere in campo per cercare di mettere in dis… - romanewseu : #Braga, #Carvalhal: “Siamo motivati. All’andata i dettagli sono stati decisivi, ma la Roma ha meritato” #ASRoma… - siamo_la_Roma : ?? Alla vigilia della gara di ritorno contro il #Braga ?? Parla #Carvalhal ?? Le parole del tecnico portoghese #ASRoma - VoceGiallorossa : ???Braga, Carvalhal: 'All'andata i dettagli hanno fatto la differenza. Domani vogliamo giocarcela, i risultati cambi… -