Bild – Peter Gulacsi nome nuovo per il post-Handanovic

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Inter guarda alNonostante le ultime prestazioni di livello, l’Inter continua a guardarsi intorno a cercare un portiere per il. Unotuttoviene accostato oggi ai nerazzurri dal quotidiano tedesco. Si tratterebbe di, portiere ungherese classe ’90 del Lipsia. Sulle tracce dell’estremo difensore ci sarebbe da tempo il Borussia Dortmund che fin qui non ha mai provato l’affondo finale. Sempre secondo il quotidiano il club nerazzurro avrebbe offerto al giocatore un contratto da 10 milioni di euro a stagione. L'articolo proviene da intermagazine.

Ultime Notizie dalla rete : Bild Peter

Commenta per primo Un nuovo nome per la porta dell'Inter: secondo la, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi suGulacsi , estremo difensore del Lipsia.Secondo quanto riportato da Sport, l'Inter avrebbe mosso lo sguardo sul portiere del LipsiaGulacsi come futuro ...Secondo quanto riportato da Sport Bild, l’Inter avrebbe mosso lo sguardo sul portiere del Lipsia Peter Gulacsi come futuro Handanovic.Secondo quanto riporta il tabloid tedesco Bild, l'Inter avrebbe trovato il Germania il possibile erede di Samir Handanovic.