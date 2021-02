Atalanta, out solo Hateboer; Zidane a Bergamo coi giocatori contati (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Atalanta-Real Madrid è il primo dei due atti degli ottavi di finale di Champions League. Si gioca alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo. Martedì 16 marzo il ritorno a Madrid. Come sta l’Atalanta Gasperini ha tutti gli elementi della rosa a disposizione ad eccezione di Hateboer. L’olandese ha il piede sinistro ingessato e resterà ai box sicuramente anche per quasi tutto il mese di marzo. La speranza è che non si debba operare: in quel caso si proverà a recuperarlo per la parte finale della stagione, da aprile in avanti. Davanti difficilmente ci saranno cambi, con Pessina e Muriel favoriti su Ilicic, Malinovskyi e Miranchuk per i due posti a fianco di Zapata. Sulle due fasce Maehle e Gosens. In difesa Djimsiti, Toloi e Romero. Romero guiderà la difesa nerazzurra contro il Real MadridCome sta il Real ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 febbraio 2021)-Real Madrid è il primo dei due atti degli ottavi di finale di Champions League. Si gioca alle 21 al Gewiss Stadium di. Martedì 16 marzo il ritorno a Madrid. Come sta l’Gasperini ha tutti gli elementi della rosa a disposizione ad eccezione di. L’olandese ha il piede sinistro ingessato e resterà ai box sicuramente anche per quasi tutto il mese di marzo. La speranza è che non si debba operare: in quel caso si proverà a recuperarlo per la parte finale della stagione, da aprile in avanti. Davanti difficilmente ci saranno cambi, con Pessina e Muriel favoriti su Ilicic, Malinovskyi e Miranchuk per i due posti a fianco di Zapata. Sulle due fasce Maehle e Gosens. In difesa Djimsiti, Toloi e Romero. Romero guiderà la difesa nerazzurra contro il Real MadridCome sta il Real ...

