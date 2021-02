‘Via Francigena. Road to Rome 2021’: Fondi tra le tappe di riferimento del progetto (Di martedì 23 febbraio 2021) Ci sarà anche Fondi tra i comuni di riferimento nella camminata evento organizzata dall’Associazione Europea delle vie Francigene che, quest’anno, in occasione del ventesimo anniversario dalla fondazione del sodalizio, si prepara a celebrare in grande stile uno degli itinerari più attrattivi al mondo. Il gruppo, che si propone di promuovere il dialogo interculturale e interreligioso tra la comunità di chi cammina e le comunità che accolgono, partirà da Canterbury il 15 giugno per arrivare a Santa Maria di Leuca, la Finis terrae dell’impresa, il 18 ottobre. La marcia attraverserà cinque Stati (Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia e Vaticano), 16 regioni e 630 comuni per un totale di 3200 chilometri allo scopo di rilanciare il turismo sostenibile, culturale e responsabile della via Francigena e dei cammini d’Europa. Obiettivo ultimo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 febbraio 2021) Ci sarà anchetra i comuni dinella camminata evento organizzata dall’Associazione Europea delle vie Francigene che, quest’anno, in occasione del ventesimo anniversario dalla fondazione del sodalizio, si prepara a celebrare in grande stile uno degli itinerari più attrattivi al mondo. Il gruppo, che si propone di promuovere il dialogo interculturale e interreligioso tra la comunità di chi cammina e le comunità che accolgono, partirà da Canterbury il 15 giugno per arrivare a Santa Maria di Leuca, la Finis terrae dell’impresa, il 18 ottobre. La marcia attraverserà cinque Stati (Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia e Vaticano), 16 regioni e 630 comuni per un totale di 3200 chilometri allo scopo di rilanciare il turismo sostenibile, culturale e responsabile della viae dei cammini d’Europa. Obiettivo ultimo ...

agoralazio : “Via Francigena. Road to Rome 2021”: Fondi tra le tappe di riferimento del progetto - CorriereCitta : ‘Via Francigena. Road to Rome 2021’: Fondi tra le tappe di riferimento del progetto - infotemporeale : Fondi / “Via Francigena. Road to Rome 2021”: la città tra le tappe di riferimento del progetto - LatinaQTW : Fondi e Formia tappe della “Via Francigena. Road to Rome 2021” - calzelunghe17 : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo il Pellegrinaio dell'ex-ospedale di Santa Maria della Scala a Siena, oggi grande polo museale (@SMariaScala )… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Via Francigena “Quando torneremo a viaggiare, l’Italia avrà bisogno di noi”: il Belpaese è la meta 2021 di Travel + Leisure La Repubblica