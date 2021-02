Versace: Dua Lipa nuova testimonial (Di martedì 23 febbraio 2021) Dua Lipa, una delle pop star più apprezzate degli ultimi anni, è diventata la nuova Versace Girl; svettando sui grattacieli di Milano, i maxi cartelloni pubblicitari che la immortalano con l’iconica Medusa tra le mani hanno fatto il giro dei social. Donatella Versace è in grado di continuare il connubio tra pop star e Versace iniziato da Gianni. Dua Lipa è la nuova “Versace Girl“, immortalata in una serie di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 23 febbraio 2021) Dua, una delle pop star più apprezzate degli ultimi anni, è diventata laGirl; svettando sui grattacieli di Milano, i maxi cartelloni pubblicitari che la immortalano con l’iconica Medusa tra le mani hanno fatto il giro dei social. Donatellaè in grado di continuare il connubio tra pop star einiziato da Gianni. Duaè laGirl“, immortalata in una serie di Articolo completo: dal blog SoloDonna

rnbjunk : #DuaLipa bellissima in bikini, diventa una #Versace Girl. @Dualipa - judasanakin : dua lipa dona da versace neta da donatella - justM3_auriix : RT @dua_italia: ? | Donatella Versace ha citato Dua Lipa come sua musa ispiratrice durante una recente intervista per 'Daily Front Row', de… - dualipaccess : RT @dua_italia: ? | Donatella Versace ha citato Dua Lipa come sua musa ispiratrice durante una recente intervista per 'Daily Front Row', de… - MELVINL44167876 : RT @dua_italia: ? | Donatella Versace ha citato Dua Lipa come sua musa ispiratrice durante una recente intervista per 'Daily Front Row', de… -