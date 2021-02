Variante covid, Ilaria Capua: “Numeri da brivido” (Di martedì 23 febbraio 2021) “Numeri da brivido”. Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida, commenta così il quadro dell’epidemia di coronavirus in Italia, in una fase caratterizzata dalla diffusione delle varianti del covid. “C’è un’attiva circolazione di varianti più contagiose. Fino a quando la popolazione più fragile non sarà vaccinata o immune, avremo questi Numeri da brivido”, dice la scienziata a Di Martedì. “Se oggi prendessimo il virus del morbillo e lo mettessimo in una comunità vergine, una persona ne contagerebbe 15. Il covid non è così contagioso, ma ha i mezzi per difendersi dagli strumenti di controllo che noi utilizziamo”, dice Capua. “Forse abbiamo fatto troppi lockdown assoluti, ora abbiamo gli strumento ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 febbraio 2021) “da”., direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida, commenta così il quadro dell’epidemia di coronavirus in Italia, in una fase caratterizzata dalla diffusione delle varianti del. “C’è un’attiva circolazione di varianti più contagiose. Fino a quando la popolazione più fragile non sarà vaccinata o immune, avremo questida”, dice la scienziata a Di Martedì. “Se oggi prendessimo il virus del morbillo e lo mettessimo in una comunità vergine, una persona ne contagerebbe 15. Ilnon è così contagioso, ma ha i mezzi per difendersi dagli strumenti di controllo che noi utilizziamo”, dice. “Forse abbiamo fatto troppi lockdown assoluti, ora abbiamo gli strumento ...

Adnkronos : #Varianteinglese #covid, #Galli: 'Ho avuto ragione dopo 2 giorni' - TgLa7 : #Covid: caso di variante brasiliana, chiusa scuola a Roma. E' una scuola media, materna gia' chiusa per variante inglese - repubblica : Il Covid con la variante inglese dura di più: 13 giorni anziché 8: Studio condotto da Harvard. Restando malati più… - LouisFe52835417 : RT @LouisFe52835417: @EnricoCEngelma1 @Covidioti @MediasetTgcom24 È in arrivo la variante aviaria stermina famiglie intere ogni secondo in… - LouisFe52835417 : @EnricoCEngelma1 @Covidioti @MediasetTgcom24 È in arrivo la variante aviaria stermina famiglie intere ogni secondo… -