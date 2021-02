Tim: nel 2020 ricavi 15,8 mld (-12,1%), utile netto sale a 7,2 mld (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Tim archivia il 2020 con ricavi a 15,8 mld (-12,1%) e l'utile netto che sale a 7,2 mld. Lo rende noto Tim dopo che il Cda sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha approvato il Bilancio consolidato del gruppo Tim, il progetto di Bilancio separato di Tim e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario/Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2020. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Tim archivia ilcona 15,8 mld (-12,1%) e l'chea 7,2 mld. Lo rende noto Tim dopo che il Cda sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha approvato il Bilancio consolidato del gruppo Tim, il progetto di Bilancio separato di Tim e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario/Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre

