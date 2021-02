San Valentino Torio, sequestro beni a pregiudicato: sproporzione tra reddito e tenore di vita (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Valentino Torio (Sa) – Nella mattinata odierna, a San Valentino Torio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti, hanno eseguito un decreto di misura di prevenzione patrimoniale emesso dal Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica Dott. Davide Palmieri, nei confronti di un pregiudicato residente a San Valentino Torio, già più volte sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza pubblica speciale di sicurezza e con precedenti per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, traffico di armi e stupefacenti, concussione e sequestro di persona. Il provvedimento si fonda ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Sa) – Nella mattinata odierna, a San, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti, hanno eseguito un decreto di misura di prevenzione patrimoniale emesso dal Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica Dott. Davide Palmieri, nei confronti di unresidente a San, già più volte sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza pubblica speciale di sicurezza e con precedenti per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, traffico di armi e stupefacenti, concussione edi persona. Il provvedimento si fonda ...

