Ribelli ruandesi negano coinvolgimento nell’agguato ad Attanasio. Bandiere dell’Italia e dell’Ue a mezz’asta

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ledell'Italia e dell'Unione europea a mezz'asta davanti a Montecitorio, presso la sede del Parlamento europeo e in molti altri luoghi d'Italia in omaggio all'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca, ucciso ieri in un agguato assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e a un autista del Programma alimentare mondiale. La Farnesina ha assicurato il massimo sforzo per arrivare a una corretta ricostruzione del tragico attacco e ha chiesto la massima cautela nelle ricostruzioni mediatiche che potrebbero rivelarsi approssimative o fuorvianti. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio riferirà nelle prossime ore in Parlamento.Intanto, le Forze Democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr), secondo alcuni coinvolte nell'assalto, hanno negato di essere responsabili e hanno chiesto alle autorità congolesi e alla ...

... al confine con il Ruanda, "non lontano da una postazione delle forze armate locali e dei soldati delle Forze di Difesa" che indicano come possibili responsabili dell'attacco. Mentre si ...'Non abbiamo alcuna postazione nella zona' sottolinea il rappresentante dei, una formazione ... non lontano da postazioni dell'esercito congolese, le Fardc, e di militari, le Forces de ...dove spadroneggiano varie milizie fra cui una composta dai ribelli ruandesi delle Fdlr, sospettata dell’attacco. La provincia nota anche per il parco dei Virunga, quello popolato dai gorilla di ...Roma, 23 feb. (askanews) - Le bandiere dell'Italia e dell'Unione europea a mezz'astadavanti a Montecitorio, presso la sede del Parlamento europeo e in molti altri luoghi d'Italia in omaggio all'ambasc ...