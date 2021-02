Prima il malore in strada, poi viene travolto da un’auto. Antonino è morto a 24 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) “Antonino non c’è più.. anche la speranza ha lasciato il posto alla realtà dei fatti. Grazie di cuore a tutti amici parenti conoscenti e chi pur non conoscendoci sta avendo un pensiero”. È il triste messaggio affidato ai social della cugina di Antonino Barreca, scomparso tragicamente a soli 24 anni. Per ore dopo l’incidente famiglia e amici si sono aggrappati alla speranza. Ha lottato Antonino, fino all’ultimo. Poi il suo cuore si è arreso lasciando spazio a una tristezza infinita che ha gettato nello sconforto l’intero paese di Cesano Maderno – comune in provincia di Monza e Brianza – che ora si stringe attorno alla famiglia di Antonino Barreca. A rendere ancora peggiore la storia, la modalità drammatica con la quale si è verificato l’incidente. Sabato 20 febbraio Antonio Barreca, una passione per la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) “non c’è più.. anche la speranza ha lasciato il posto alla realtà dei fatti. Grazie di cuore a tutti amici parenti conoscenti e chi pur non conoscendoci sta avendo un pensiero”. È il triste messaggio affidato ai social della cugina diBarreca, scomparso tragicamente a soli 24. Per ore dopo l’incidente famiglia e amici si sono aggrappati alla speranza. Ha lottato, fino all’ultimo. Poi il suo cuore si è arreso lasciando spazio a una tristezza infinita che ha gettato nello sconforto l’intero paese di Cesano Maderno – comune in provincia di Monza e Brianza – che ora si stringe attorno alla famiglia diBarreca. A rendere ancora peggiore la storia, la modalità drammatica con la quale si è verificato l’incidente. Sabato 20 febbraio Antonio Barreca, una passione per la ...

