Paolo Brosio a Pomeriggio 5, Maria Laura De Vitis mostra l’anello di fidanzamento: «Sorpresa per il mio 23esimo compleanno» (Di martedì 23 febbraio 2021) Prosegue a gonfie vele la storia d’amore fra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis. La 23enne, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha mostrato l’anello di fidanzamento regalatole dal giornalista, raccontando la Sorpresa organizzata in occasione del suo compleanno: «Eravamo in camera d’hotel perché lui era venuto a Reggio Emilia. A mezzanotte sento bussare, c’era un camieriere con vassoio, 23 rose rosse, una bottiglia di champagne, una torta con candeline e un pacchettino. Dentro al pacchettino ho trovato l’anello». Barbara D’Urso ha chiesto a Maria Laura se pensa che Paolo Brosio possa essere l’uomo della sua vita. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 23 febbraio 2021) Prosegue a gonfie vele la storia d’amore fraDe. La 23enne, ospite di Barbara D’Urso a5, hatodiregalatole dal giornalista, raccontando laorganizzata in occasione del suo: «Eravamo in camera d’hotel perché lui era venuto a Reggio Emilia. A mezzanotte sento bussare, c’era un camieriere con vassoio, 23 rose rosse, una bottiglia di champagne, una torta con candeline e un pacchettino. Dentro al pacchettino ho trovato». Barbara D’Urso ha chiesto ase pensa chepossa essere l’uomo della sua vita. ...

dcate13 : ma pure Fulvio Abbate e Paolo Brosio #tzvip - imvalentina0 : lo scherzo più bello è stato quello a Paolo Brosio - RETRO4RADIO : penso di aver visto più volte juliano mello in collegamento di paolo brosio, alda d’eusanio e stefano bettarini in… - Feffe1992 : RT @gieffepparo: Chiedete scusa a Paolo Brosio per averlo sbattuto fuori prima di questi - gildazorzy : RT @fuoridallhype_: Zenga ha avuto il 7% e noi preoccupatissime come con paolo brosio -