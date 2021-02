Musiala è il secondo più giovane a segnare in Champions League, solo Bojan Krkic lo precede (Di martedì 23 febbraio 2021) Il gol contro la Lazio del centrocampista Jamal Musiala gli ha permesso di diventare il più giovane calciatore inglese a segnare in Champions League. A 17 anni e 363 giorni il calciatore del Bayern Monaco è secondo solo all’ex Barcellona Bojan Krkic, il blaugrana nell’annata 2007/08 andò a segno ad appena 17 anni e 271 giorni nella gara contro lo Schalke 04. Foto: Twitter Bayern L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) Il gol contro la Lazio del centrocampista Jamalgli ha permesso di diventare il piùcalciatore inglese ain. A 17 anni e 363 giorni il calciatore del Bayern Monaco èall’ex Barcellona, il blaugrana nell’annata 2007/08 andò a segno ad appena 17 anni e 271 giorni nella gara contro lo Schalke 04. Foto: Twitter Bayern L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

